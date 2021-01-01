1 января 2021-го у спасателей выдалось особенно горячим. Пожарные всю ночь боролись с возгоранием в лесу Сочи, затем тушили вспыхнувшую пальму около пятиэтажки. Тихой не была ночь и в Краснодаре, где загорелась постройка после фейерверка. Потребовалась помощь спасателей и в Новороссийске.Возгорание в городе-герое произошло на улице Героев Десантников в многоквартирном доме. Около полудня очевидцы заметили, как из окон на шестом этаже идет дым. Они набрали номер \\"01\\" и вызвали пожарных.- Когда на место прибыли подразделения МЧС России, они установили, что загорелись вещи в одной из квартир, сообщили «КП - «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Площадь пожара составила 30 квадратов.В тушении огня задействовали 8 человек и три единицы техники.В 12:45 пожар полностью потушили. В ЧП никто не пострадал.