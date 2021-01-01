Теплая погода, что установилась в Краснодарском крае, никак не ассоциируется с январем. Глядя на плюсовые отметки, сложно поверить, что отмечаем Новый год. А жители Анапы и вовсе в шоке - 31 декабря у них побит температурный рекорд. 15,9 градуса - таких высоких значений на курорте еще не фиксировали. Непривычно тепло последние дни и в Краснодаре. Но, синоптики говорят, что погода в кубанской столице резко изменится.Ухудшаться она начнется с ночи 2 января. На город надвигается циклон, который принесет с собой осадки. Местами сильные. Снег вряд ли будет, но ливни гарантируют.После дождей, естественно, понизится и температура. Несвойственное городу тепло сменится морозцом. По крайней мере, ночью. Если ранее отметки держались на уровне 5-7 градусов выше нуля, то после ливня упадут до 2-3 градусов мороза, в пригородах, возможно, и до минус 4. Заметно прохладнее будет уже с вечера 2 января.Дневные отметки тоже изменятся. Если в первый день января в городе фиксировали +18, то уже со 2-го числа будет лишь +10-12 градусов, а далее будет постепенно снижаться в течение недели до 5-7 градусов выше нуля.