В Краснодаре завершились поиски 8-летнего мальчика, который загадочно пропал днем 1 января. Как выяснилось, ребенок потерялся в Фестивальном микрорайоне. Обстоятельства его исчезновения были неизвестны. Однако в ориентировке, которую стали распространять в соцсетях, сообщалось, что школьника последний раз видели на улице Гагарина неподалеку от загса.Родные, как только заметили пропажу мальчика, обратились в полицию. Они написали заявление в полицию и попросили помощи у всех неравнодушных краснодарцев.- Его рост примерно 130 сантиметров. Одет был в темно-синюю куртку, серые штаны, на голове - темная шапка. Если кто-то знает о его местонахождении, дайте знать, - молила семья в социальных сетях, продолжая прочесывать дворы.Спустя пару часов стало известно, что поиски завершены - ребенок найден.С ним все в порядке, он не пострадал. По некоторым данным, мальчик был в соседнем доме у знакомого, о том, что уйдет, родителей предупредить забыл.