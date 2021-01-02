В Сочи 2 января продолжается тушение лесного пожара, вспыхнувшего накануне. Причиной возгорания могла стать пиротехника.Огнем охвачены 5,5 гектара, полоса горения составляет 600 метров. Тушение осложняет труднодоступность места пожара.Сейчас в урочище Слепченкова балка Сочинского национального парка работают 105 человек, в том числе спасатели из МЧС, городской службы спасения, лесники из разных районов края.Им помогают 22 единицы техники, однако основные силы тушения добираются на место пешком. В селе Малый Кичмай развернут оперативный штаб.- Жителям близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает. Порывами ветра дымовую завес у сносит к федеральной трассе и поселкам, но ни жителям, ни водителям ничего не угрожает. Очаг возгорания находится на большом расстоянии, ситуация под контролем, – рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.