Эпидемиологические угрозы наложили свой отпечаток на новогодние праздники. Почти все привычные мероприятия пройдут онлайн. В то же время это возможность открыть для себя что-то новое и получить приятные эмоции, не выходя из дома. Все что вам нужно, это доступ в интернет.На ютуб-канале Музыкального театра представлен новогодний концерт Биг-бенда Георгия Гараняна, который исполняет любимые хиты из советских фильмов, а также произведения, создающие праздничное настроение. Оркестр состоит из 19 человек, его возглавляет пианист Илья Филиппов.Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького 2 января на своих страницах в соцсетях представит онлайн-спектакль «Пересказки» по басням Ивана Крылова. Начало в 12 часов.В инстаграме Краснодарской филармонии в 12 часов начнется детская программа «В гостях у Хранителя сказок».На страницах в соцсетях Краснодарского краевого театра кукол с 12 часов можно стать зрителем программы программу «По страницам лучших новогодних интермедий» для детей от трех лет.А Новороссийский исторический музей-заповедник 2 января в своем инстаграме проведет мастер-класс по изготовлению новогодней открытки.