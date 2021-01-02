В праздничные дни эпидемиологи особенно следят за ситуацией с распространением COVID-19. По данным на 2 января, за минувшие сутки подтвердились положительные тесты у 186 пациентов, среди которых 13 детей.Больше всего новых заболевших в Краснодаре – 57 человек, на втором месте Сочи – 23.С начала пандемии коронавирус обнаружили у 28 108 пациентов, из них 961 скончался. 15 человек с COVID-19 умерли за минувшие сутки.– Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 495,3. 18889 пациентов выписаны с выздоровлением, 961 человек с COVID-19 умер, 120 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 5 человек – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения края.