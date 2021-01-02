Жертвами коронавируса в Краснодарском крае стал 961 человек. За минувшие сутки скончались 15 пациентов. Помимо COVID-19 у них была диагностирована двусторонняя пневмония тяжелой формы.Умершим было от 45 до 88 лет. Летальные случаи зафиксировали в Краевой клинической больнице №1, ЦРБ Северской, Тихорецка, Лабинска, Усть-Лабинска и Темрюка, а также в сочинской инфекционной больнице №2, а также горбольницах №3 и №5.Еще один человек умер в городской инфекционной больнице №3 Новороссийска, в городской больнице Армавире также скончался пациент с COVID-19.У всех течение болезни осложнялось гипертонией и другими сопутствующими заболеваниями, отмечают в оперативном штабе Краснодарского края.