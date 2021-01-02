В небе над Анапой в новый год можно было наблюдать шоу дронов. Около 40 машин выстроились в виде праздничной елки и других фигур. Операторы технополиса «Эра» разработали собственную программу шоу и представили его в новогоднюю ночь.- В Технополисе проходят службу двести операторов в пяти научных ротах, а буквально через две недели количество научных рот увеличится до восьми, - отмечает заместитель начальника Технополиса по военно-политической работе полковник Александр Мельник.Технополис «Эра» создан в Анапе в 2018 году, это современный центр науки Министерства обороны России.