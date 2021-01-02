В Краснодарском крае вторые сутки борются с возгоранием лесной подстилки. Два очага появились 1 января в Туапсинском районе и Лазаревском районе Сочи.- На месте работают порядка 200 человек и более 30 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет. На месте организован штаб пожаротушения. Площадь активного горения в Туапсе 400 квадратных метров, в Сочи около 600 квадратных метров, - сообщают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Ситуацию прокомментировал губернатор Кубани.- Пожар в лесах Сочи и Туапсинского района до сих пор продолжают тушить. Ситуация под контролем, как мне сообщают, населенным пунктам ничего не угрожает. Спасибо МЧС и всем службам, которые ни на минуту не прекращают борьбу с огнем, - написал Вениамин Кондратьев в телеграме.Раннее в администрации Сочи сообщили, что площадь, пройденная огнем, составляет 5,5 гектара. Дымом окутана федеральная трасса Джубга-Сочи, однако затруднений в движении транспорта нет.Пока на земле борются с пожаром, за ситуацией также наблюдают с воздуха с помощью беспилотников. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.