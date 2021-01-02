В Краснодарском крае продолжат увеличивать количество объектов, обеспеченных высокоскоростным доступом в интернет. На 2021 год к всемирной сети присоединятся более 800 школы, колледжей, техникумов, а также фельдшерско-акушерских пунктов.– В новом году мы подключим к высокоскоростному интернету свыше 800 социально-значимых объектов, среди них – 467 образовательных организаций. Это поручение президента страны, все школы Кубани получат доступ к высокоскоростному интернету, – рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.В ушедшем 2020 году доступом в Сеть обеспечили 640 объектов. Кроме того, в крае продолжат обновлять и расширять сеть офисов МФЦ, где жители края смогут в одном окне получить большинство необходимых услуг.