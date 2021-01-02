На горнолыжных курортах Сочи не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Новогодние праздники здесь проводят сотни тысяч отдыхающих, а за ситуацией следит оперативный штаб.2 и 3 января, в дни пиковых загрузок увеличили количество волонтеров и групп, контролирующих соблюдение санитарных требований. Кроме того, в кассах ограничили продажу прогулочных ски-пассов.- Сегодня на всех трех курортах волонтеры бесплатно раздают посетителям медицинские маски, по максимуму следят за соблюдением социального дистанцирования, – рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.Несмотря на спокойную эпидситуацию, помощь медиков отдыхающим все же требовалась. Двух туристов с травмами, полученными на склонах, доставили в городскую больницу номер 8.В аэропорту Сочи проводят дезинфекцию багажа, а также измеряют температуру пассажиров, прибывающих самолетами и поездами на курорты. Оперативный штаб на курорте будет работать до 10 января.