В Краснодаре с 4 января начнутся работы по прочистке трубопровода на улице Калинина от улицы Энгельса до улицы Герцена. Из-за этого в течение месяца будет ограничено движение по одной полосе участка.— Необходимость в проведении мероприятий связана с несоблюдением жителями правил пользования системой водоотведения. Неоднократное нарушение самотечности коллектора — следствие попадания в него бытового мусора, — сказал директор по производству «Краснодар Водоканала» Станислав Гераськов.На время работ отключать жителей прилегающих домов от коммуникаций не будут. После завершения очистки трубопровод проверят при помощи видеокамеры.