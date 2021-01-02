Необычное происшествие случилось в первые дни 2021 в городской больнице Новороссийска. Здесь в проеме окна застрял белый кот, который пытался пролезть в окно к пациентам одной из палат. Медики вызвали на помощь усатому спасателей.- Котяра решил залезть в палату к больным и застрял в проеме окна… Спасатели выехали на место и при помощи физической силы вытащили «форточника» из западни, —написал в инстаграме начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров.Эта история закончилась хорошо, кота освободили, после чего он очень быстро скрылся с места происшествия.