Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин может покинуть свой родной футбольный клуб. Информацию об интересе к футболисту журналистам подтвердил его агент.- Могу подтвердить, что интерес к Даниилу со стороны других клубов действительно есть, но что-либо комментировать пока рано. Прежде всего предложение должно устроить «Краснодар», — приводит слова агента Тимофея Бердышева «Чемпионат».Ранее в спортивных СМИ появились слухи, что 21-летний Уткин может покинуть «Краснодар» и усилить состав «Уфы» или московского ЦСКА.В текущем сезоне Даниил Уткин провел 15 матчей в премьер-лиге и шесть раз выходил на поле в Лиге чемпионов.