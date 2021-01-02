В Новороссийске на 71-м году умер Заслуженный строитель России, почетный гражданин города Юрий Бекрин.Он работал начальником СМУ-401 УССТ-4 и директором ООО «Профистрой». Заслужил высокое признание как заместитель гендиректора «Регионального объединения строителей Кубани».При его участии были построены нефтебазы «Грушовая» и «Шесхарис», завод «Прибой», жилые микрорайоны, спортивные комплексы, парки и аллеи города-героя и другие объекты.- Юрий Михайлович навсегда останется в памяти благодарных новороссийцев как человек, посвятивший свою жизнь созиданию и развитию города героя, - говорится на сайте администрации Новороссийска.Прощание с Юрием Бекриным состоится 4 января в 12 часов.