В хуторе Приютном Каневского района в пожаре погиб 43-летний мужчина. Трагедия произошла в ночь на 2 января. Около часа ночи соседи, увидев полыхающий дом на улице Кондруцкого, вызвали спасателей.- В 01:28 по прибытию к месту первого пожарно-спасательного подразделения установлено что происходит возгорание в частном жилом доме на площади 50 квадратных метров. В 1:53 пожар был ликвидирован, - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.На месте работали шесть спасателей и две единицы техники. После тушения в доме обнаружили тело хозяина дома.- В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в СУ СКР по Краснодарскому краю.