Умерла директор Медведовского детского дома Антонина Цыбулевская. Об этом сообщила бывший вице-губернатор Краснодарского края Галина Золина.– Она была сама из семьи репрессированных. И этот детский дом с самого начала собирал тех детей, кого увозили «воронки» в ночь. Их вины не было доказано, но кого тогда это останавливало. И Антонина Григорьевна, когда стала директором детского дома, взяла на себя эту миссию – создать для детей дом, семью. Это был первый в начале детский дом, где изъятых из семей детей не распределяли по разным детским учреждениям в зависимости от возраста , состояния здоровья или ещё по каким показаниям. Если взяли из семьи 5 человек - все 5 и направлялись в Медведовский, – написала в Фейсбуке Галина Золина.Бывший вице-губернатор Кубани добавляет, что Антонина Цыбулевская помогала детям вылечиться от самых сложных психических и генетических заболеваний, помогала поступить в ВУЗ и колледжи и устроиться на работу, и даже ввела карманные деньги в учреждении.– У неё первой детям стали покупать индивидуально одежду, чтобы уйти от определения: если в одинаковом, значит, «детдомовские». Она ввела карманные деньги для воспитанников, чтобы «жизнь учили не по учебникам», – пишет Галина Золина.На день рождения детского дома ежегодно съезжались выпускники, которые благодарили Антонину Цыбулевскую. Они называли ее мамой.– То, что дети детского дома были для неё родными, говорит один факт : оба ее сына женились на воспитанницах Медведовского детского дома, – добавляет Галина Золина.По данным на 2020 год, в учреждении обучались и воспитывались 24 ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.Редакция «КП» – Кубань выражает соболезнования родным и близким Антонина Цыбулевская.