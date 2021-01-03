Ситуация с распространение коронавируса в Краснодарском крае остается напряженной. За последние сутки на Кубани число заболевших увеличилось на 184 человека. Количество заразившихся продолжает падать уже вторые сутки подряд.Пальма первенства по числу заболевших COVID-19 по-прежнему у Краснодара – 57. В Сочи опасной инфекцией заразились 18 человек, в Геленджике и Усть-Лабинске – по 11.Заболевшим от 4 месяцев до 93 лет, в том числе 109 женщин, 75 мужчин и 7 детей.За сутки в России выявлено 24 150 новых случаев заражения коронавирусом.С начала пандемии на Кубани положительный тест на COVID-19 сдали 28292 человек.– 19003 пациента выписаны с выздоровлением, из них 114 – за последние сутки. 977 человек скончались. 123 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще пятеро остаются на ЭКМО, – сообщили «КП» – Кубань в министерстве здравоохранения Краснодарского края.Сейчас в стационарах Краснодарского края остаются 1504 жителя с COVID-19, лечение на дому проходят еще 6808 граждан.