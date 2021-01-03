3 января на Кубани был повторен рекордной суточной смертности от коронавируса. За последние сутки жертвами COVID-19 стали 16 человек. Все они имели сопутствующие заболевания. Умершим было от 55 до 88 лет.- Всего за время пандемии на Кубани умерли 977 человек с коронавирусной инфекцией, – сказали «КП» – Кубань в оперативном штабе Краснодарского края.Ранее на территории Краснодарского края до 13 января 2021 года был продлен режим повышенной готовности. В любых помещениях люди должны носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.