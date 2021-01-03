В 2021 году на Кубани появятся десять центров боевых единоборств. Объекты возведут по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках краевой государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».– Сеть таких центров – это мощный фундамент не только для спортивной подготовки, но и для воспитания силы духа нашей молодежи, – отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев. – Активные мальчишки и девчонки должны проводить время здесь, а не на улицах. Неважно, станут они профессиональными спортсменами или нет, но занятия единоборствами сделают сильнее, выносливее, научат с уважением относиться к сопернику.Отмечается, что объекты появятся в десяти районах Краснодарского края: Анапе и Армавире, Абинском, Ейском, Каневском, Кореновском, Крымском, Павловском, Тбилисском и Славянском районах. Планируется, что к 2023 году подобные объекты будут во всех 44-х муниципалитетах Кубани.Комплексы получат большие тренировочные залы с трибунами, душевые, раздевалки, тренерские комнаты и тренажерные залы. Там будут проводиться занятия по дзюдо, вольное борьбе и самбо.Сейчас на территории региона возводятся восемь спортивных залов шаговой доступности, а также два бассейна. Она расположатся в Краснодаре и Курганинском районе.Также завершается возведение четырех спорткомплексов в Краснодаре, Горячем Ключе, Ленинградском и Белоглинском районах.За пять лет на Кубани появилось 86 новых спортивных объектов – это бассейны, спортплощадки, футбольные поля и малобюджетные комплексы.