Спасатели продолжают борьбу с огнем в горах Сочи и Туапсинского района. Здесь уже третьи сутки горит лесная подстилка. По предварительной версии, причиной пожаров стали новогодние салюты.По состоянию на 12:45, на Кубани действуют шесть возгорания, но четыре очага уже локализованы. Сейчас тушением пожаров и ликвидацией последствий возгораний занимаются 249 человек и 54 единицы техники: от МЧС России – 87 человек личного состава и 11 единиц техники.- Для тушения пожаров в Сочи применяется авиация МЧС России – вертолет Ка-32 с ВСУ. Уже совершено 20 сбросов общим объемом 60 тонн воды. На месте организован штаб пожаротушения. Площадь активного горения в на всех очагах порядка 1000м2, – сказали «КП» – Кубань в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.На месте организован штаб пожаротушения. Площадь активного горения сейчас составляет около 1000 квадратных метров. За обстановкой в зоне очагов возгорания следят с помощью беспилотников. Всю информацию они отправляют в главное управление ведомства. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.