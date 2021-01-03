Новогодние каникулы – не повод сидеть дома. Пока на Красной поляне экстремалы покоряют заснеженные горные склоны, в Анапе открыли спортивный сезон забегом по местным пляжам.Участие в новогоднем марафоне «Зимний шторм» приняли 80 спортсменов из 16 городов России, включая Мурманск, Красноярск, Дзержинск, Москву и другие.Участникам предложили выбрать одну из пяти дистанции: 2, 5, 10, 21 и 42 километрам.- Так атлеты могли насладиться не только азартной спортивной борьбы, но и чистейшим морским воздухом и живописными пейзажами, – сказали «КП» – Кубань в пресс-службе администрации Анапы.Отмечается, что старт и финиш новогоднего марафона был на стадионе «Спартак».