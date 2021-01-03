Новогодние каникулы в самом разгаре. Отмечают их по всей России. 26-летний житель Тихорецка с размахом отпраздновал наступление Нового года. Банкет он продолжил в приемном отделении местной районной больницы, где и устроил дебош.– Около трех часов ноги сотрудники Росгвардии прибыли по сигналу «Тревоги» в медицинское учреждение. Причиной вызова стало агрессивное поведение молодого человека, который выражался нецензурной бранью и мешал работе больницы, – сказали «КП»– Кубань в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.По предварительной информации, молодой человек был пьян. Сейчас он уже передан сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.