У министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова новогодних каникул не было уже давно. Каждый год он проводит их в родильных домах Кубани, где принимает роды.Сейчас Евгений Филиппов отправился в Сочи. Здесь он находится по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Министр следит за работой местных медицинских учреждений.- В воскресенье в Центре охраны материнства и детства министр принял роды у молодой мамы. По медицинским показаниям ей назначили кесарево сечение. На свет появился мальчик, – сказали «КП» – Кубань в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края.Вес малыша составил 3,55 кг, а рост – 55 см. Это уже четвертый сын для девушки. Отмечается, что мама и малыш чувствуют себя отлично.Отметим, что за 2020 год в крае появились на свет более 60 000 детей: 29 135 девочек и 31 075 мальчиков.После наступления Нового года в регионе уже родились 235 детей.