Ближайшая ночь станет самой холодной на Кубани на предстоящей неделе. Столбики термометров в Краснодаре опустятся до минус трех градусов. Местами по краю ожидаются туман и образование гололеда.Также будущая ночь станет самой холодной на неделе в Сочи. Там столбики термометров опустятся до +5. Самым теплым днем в Олимпийской столице станет вторник. Днем в Сочи воздух прогреется до +17 градусов.В Краснодаре потеплеет к середине недели. В среду в краевом центре воздух прогреется до +11. По прогнозам синоптиков, утром в среду в Краснодаре ожидается снег с дождем. Возможны осадки на Черноморском побережье. В среду днем в Анапе ожидается небольшой дождь.Самым холодным днем на побережье станет суббота. Здесь днем столбики термометра опустятся до +9. В Краснодаре погода до конца недели не изменится. Здесь столбики термометра застынут на отметке +11.Также не изменится до конца недели погода в Сочи. Со среды по субботу воздух на побережье будет прогреваться до +14.