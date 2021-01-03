Сегодня, 3 января, в 19:09 диспетчеру пожарного-спасательного гарнизона в Новороссийске поступило сообщение о пожаре в жилой девятиэтажке на улице Видова. На вызов немедленно выехали пожарные. Они были на месте спустя шесть минут после сообщения о возгорании в одной из квартир на девятом этаже.- По прибытию к месту первого подразделения установлено, что в квартире на девятом этаже произошло загорание вещей на площади 40 квадратных метров. Была проведена эвакуация 7 человек , – сказали «КП» – Кубань в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Уже в 19:19 возгорание было локализовано. Спустя 19 минут пожар полностью потушили. Всего к ликвидации привлекалось 3 единицы техники и 9 человек. В результате пожара погибла 69-летняя хозяйка сгоревшей квартиры.- В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, – сказали «КП» – Кубань в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.