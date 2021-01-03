Этот инцидент произошел на улице Альпийской в Сочи. По словам очевидцев, мужчина жестоко порезал собаку на улице.- Это страшная история. Она не укладывается в голове. Килла (кличка пса – прим.) пытался зарезать его же хозяин. Настоящий хозяин собака, к сожалению, умер. Новый сожитель его жены решил таким образом расправиться с животным. Он вышвырнул его на улице и несколько раз полоснул ножом по горлу и нанес удар в грудь, – пишут очевидцы в сообществе «ДТП И ЧП | Сочи».Также они добавляют, что Килл уже прооперирован и идет на поправку. Сейчас пса выхаживают люди, которые нашли его на улице. Этим делом уже заинтересовались правоохранители, которые начали проверку.– Сотрудниками УВД по г. Сочи в социальных сетях было выявлено видео, на кадрах которого мужчина наносит телесные повреждения собаке. В настоящее время устанавливается злоумышленник нанесший ранение животному. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, – сказали «КП» – Кубань в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.