Новогодние каникулы в самом разгаре: все поздравлены, салаты съедены, начинается активный отдых. Возникает вопрос, куда поехать, как развлечь себя и семью.Бесспорно, флагманом туристско-рекреационной отрасли Краснодарского края зимой является Красная Поляна, но регион богат и другими интересными местами.Например, сейчас на курортах ввиду теплой зимы активно продвигают разные уличные экскурсии. Так известный далеко за пределами Кубани этнографический комплекс «Атамань» в Темрюкском районе приглашает взрослых и детей на новогодние экскурсионные программы с кубанским колоритом.- Теще открыты сафари-парки в Краснодаре и Геленджике, а «Старый парк», что в Кабардинке, проводит новогодние квесты, там еще стоит арт-базар, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края. – В Анапе возобновил свою работу археологический музей «Горгиппия».Если далеко от Красной Поляны отъезжать не хочется, то можно посетить «Сочи-Парк» в прибрежной части курорта. Там работают самые разные аттракционы и Усадьба Деда Мороза.- В крае создают комфортные условия для отдыха в любой сезон. Один из шагов в этом направлении уже сделан. На побережье появились «зимние пляжи. Это комфортные благоустроенные территории, где можно провести время, дыша морским воздухом и любуясь морем, - пояснили минкурортов Краснодарского края. – Такие пляжи пока обустроены в Анапе и Сочи.