В ночь на 7 января в Краснодаре пройдут рождественские службы. Мероприятия запланированы в 49 храмах города. Для снижения риска заражения прихожан, ношение масок будет обязательным. Также общее число людей под сводами одной церкви будут ограничивать.Кроме того, будут идти прямые трансляции рождественских богослужений. Так службу в Свято-Екатерининском кафедральном соборе будут показывать на телеканале «Кубань 24».В других храмах и церквях также будут транслировать службы. Эфиры начнутся в 23:45 6 января.Конкретно