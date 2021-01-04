В Краснодарском крае на 4 января выявили 187 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Болезни диагностировали у 85 мужчин и 10 женщин. Самому возрастному пациенту 96 лет. Среди заразившихся восемь присутствует и 8 детей. Самому младшему 6 месяцев.Краснодар показал 51-го нового пациента. На втором месте – Сочи. Там 17 новых пациентов. В Новороссийске – 16, в Геленджике –12, в Анапе – 8.- С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 28 479 людях. Из них 19 103 выздоровели, а скончались 992 человека, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.На момент 4 января в тяжелом состоянии на ИВЛ 132 пациента, 5 – на ЭКМО. В стационарах лежат 1 555 жителей, дома с коронавирусом борются 6 829 кубанцев.