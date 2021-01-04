В Сочи полиция заинтересовалась видео, снятым 3 января. На кадрах видно, как мужчина выливает горючую жидкость на огонь, что провоцирует новые кубы пламени. В то же время в горах Сочи пожары тушили несколько сотен людей и вертолет Ка-32, который сбросил больше 120 тонн воды на очаги. В той области пламя тушили 3 дня, а здесь, уже в городской черте, сильный огонь разводят сами местные жители.- Поджигатель установлен. В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Поджигателю грозит штраф в размере трех тысяч рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.