В ковидных госпиталях Кубани продолжают фиксировать летальные случаи. На 4 января в регионе скончались еще 15 человек. Меньше всего лет было жительнице Северской. 28-летнюю пациенту положили в больницу с тяжелой формой коронавирусной инфекции. В сопутствующих заболеваниях значились гипертония и диабет.Кроме нее, в Северской ЦРБ скончались 90-летний местный житель – сердечно-сосудистыми заболеваниями. И женщина 79 лет из Славянского района. У нее в карточке была гипертония.В ККБ№1 Краснодара умерли два пациента 66 лет: мужчина и женщина. У одного была гипертония, а у второй – диабет и хроническая болезнь почек.Еще три случая смерти от коронавируса зафиксировали в Тихорецкой ЦРБ. Там не смогли вытащить 73-х, 60-ти, и 55-летних женщин.Два пациента умерли в Армавире. Им было 79 и 80 лет. Оба были гипертониками.Столько же смертей зафиксировали в Сочи. Там, в инфекционной больнице №2 скончалась 46-летняя женщина, а в пятой городской – 74-летняя пациентка.Летальные случаи также зафиксировали в Тимашевске, Усть-Лабинске и Крымске.Всего с начала пандемии на территории Краснодарского края зафиксировали 992 смерти.