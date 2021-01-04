В Краснодаре ели, сосны и пихты, которые люди уже начали выбрасывать после празднования Нового года, получат вторую жизнь. Из них изготовят опилки, которыми будут посыпать садовые дорожки.Все деревья будут собирать с контейнерных мусорных площадок. Новогодние деревья должны быть без мишуры и игрушек.- Сейчас выброшенных хвойных деревьев в городе еще не так много. Ели, сосны и пихты пока свозят на полигон и складируют для дальнейшей утилизации. Сейчас стоит задача оперативно вывозить их с контейнерных площадок, чтобы не создавать завалов, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.В новогодние праздники мусор с улиц краевой столицы убирают почти 250 единиц техники.