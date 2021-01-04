В Сочи за прошедшую неделю оштрафовали 5 заведений горного кластера за то, что они не соблюдали требования Роспортебнадзора. Если точнее, то они работали после полуночи, хотя это запрещено, персонал заведений не носил масок. Также зафиксирована продажа алкоголя без соответствующей лицензии.В сумме получилось штрафов на 900 тысяч рублей.– Мониторинговые группы следят за тем, как предприятия торговли, общественного питания и бытовых услуг населения соблюдают режим повышенной готовности. Помимо этого, ведется контроль за оборотом алкогольной продукции, – отметил руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.На сегодня в горах Сочи работают 240 точек общепита на 16 тысяч посадочных мест.