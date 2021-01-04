Солисты и музыканты подготовили праздничный концерт в рамках краевого проекта «Новогодние встречи с искусством». Он пройдет в онлайн формате.5 января в 12:00 в Инстаграме краснодарской филармонии имени Пономаренко можно будет увидеть новогоднюю развлекательную программу для детей «В гостях у Хранителя сказок». А в 19:00 жителей края ждет онлайн-концерт Государственного эстрадно-симфонического оркестра и солистов филармонии «Ночь накануне Рождества».- 5 января на своем сайте Краснодарский Драмтеатр даст онлайн-спектакль «Пересказки» по басням Крылова. Юных кубанцев поздравят с Новым годом Дед Мороз и персонажи басен, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.Проект «Новогодние встречи с искусством» продолжится до 15 января. Онлайн формат выбран из-за пандемии. В рамках проекта театры, музеи, библиотеки, училища и колледжи проводят разного рода тематические мероприятия для детей и подростков. Это экскурсии, представления, творческие конкурсы, литературные чтения.