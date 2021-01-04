Акционерное общество «Племенной форелеводческий завод «Адлер», которое ранее принадлежало государству, теперь перешло в частные руки. Все активы компании купила фирма ООО «Юг-Бизнеспартнер». Эта компания аффилирована со структурами семьи экс-губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, сообщает «Sochinews».Сумма сделки составила 539 млн рублей.Согласно условиям, нынешний частный владелец в течение 10 лет не имеет права менять профиль деятельности, отчуждать акции, земли или недвижимость. Также запрещено сокращать штат.Что ценного в этом заводе? 80 га земли, 30 объектов недвижимости и 11 прудов. Предприятие начало свою работу в 1967 году. Тогда в 19 водоемов запустили 130 000 форелей Племенной форелеводческий завод «Адлер», напомним, должен был перейти в частные руки в рамках проекта приватизации, озвученного в начале 2020 года тогда еще премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Сделка должна была состояться до 2023 года. В списке приватизации также значатся санаторий «Аврора» в Хосте, совхоз «Восход», выращивающий зерновые и зернобобовые культуры.