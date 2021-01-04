В горах Сочи люди во всю отдыхают на новогодних каникулах. На 4 января загрузка Красной Поляны составляет 85%. Причем, за только за последние сутки курорт принял более 20 тысяч автомобилей. Это на 4 000 больше, чем в прошлом. Этот показатель можно считать рекордом.На заседании оперативного штаба в Сочи отметили, что случаев заболевания коронавирусом среди отдыхающих на горнолыжных курортах не зарегистрировано.- Перед началом сезона мы создавали резервный ковидный госпиталь на 200 мест, а также открыли обсерватор на 250 мест. На сегодня эти резервы не задействованы, – рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель. – Большое количество транспорта не вызывает коллапса.Коммунальная сторона жизни горного кластера также проходит в штатном режиме. Все организации работают без сбоев.- Вывоз мусора идет по графику, - добавили в мэрии Сочи.Глава города Алексей Копайгородский отметил, что нагрузка на курорт сейчас колоссальная, но все службы работают четко и слаженно.