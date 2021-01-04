Туристы горного кластера олимпийской столицы смогут посещать Абхазию вплоть до конца апреля. Было решено продлить период курсирования беспересадочных вагонов «Роза Хутор – Адлер» в составе туристического поезда «Сочи».Поезд будет курсировать из Сочи в Гагру, совершая остановки на станциях Адлер, Веселое, Цандрыпш. В Адлере к поезду будут присоединяться беспересадочные вагоны сообщением Роза Хутор – Адлер.Поезд будет курсировать шесть дней в неделю, кроме вторника. Отправление из Сочи назначено на 7:45. Прибытие в 11:30. Обратно состав стартует в 18:43. Прибытие в Сочи 22:25.Если говорить непосредственно о Розе Хутор, то отправление в 7:14, а прибытие в 23:10.07:14 и возвращаться в Розу Хутор в 23:10.- Вагоны поезда оформлены в стилистике советской эпохи, при этом полностью соответствуют всем современным требованиям. Вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами, розетками и usb-портами. Для удобства туристов в поезде есть два вагона-ресторана, меню которых представлено широким ассортиментом блюд русской и абхазской кухни, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.