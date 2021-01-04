В Краснодарском крае впервые смогут отремонтировать школы искусств по нацпроекту. Раньше это делали только на региональные деньги.- Благодаря национальному проекту в регионе капитально ремонтируют ДК, которые десятилетиями не приводили в порядок, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края. - В зданиях меняют инженерные системы, кровлю, окна и двери. Кроме того, укрепляют материально-техническую базу.Реконструкция домов культуры очень важна в небольших населенных пунктах, там они являются центрами жизни.- В 2021 году обновят 10 культурно-досуговых учреждений в селах и станицах Горячего Ключа, Брюховецкого, Кореновского, Красноармейского, Ленинградского, Павловского, Темрюкского, Крымского и Успенского районов, - пояснили в администрации Краснодарского края.