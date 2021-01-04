В Сочи продолжается отважная борьба с огнем. Спасатели тушат лесную подстилку с 1 января. Где-то применяют вертолет, который сбрасывает воды, в других местах, где таким способом тушить невозможно, работают люди.По последним данным, спасатели ликвидировали 2 возгорания лесной подстилки и локализовали третье.- Так же зафиксировано возгорание лесной подстилки в Лермонтовском участковом лесничестве. На место направлены силы и средства для организации тушения, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.На данный момент в операции задействованы 207 человек и 48 единиц техники. Надо пожарами кружит вертолет Ка-32. Только за 4 января от 37 раз сбрасывал тонны воды на огонь. Суммарно получилось 111 тонн.Операцией по тушению руководит начальник Главного управления МЧ России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин.Спасатели отмечают, что угрозы для людей и населенных пунктов нет.