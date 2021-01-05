В Краснодарском крае традиционных рождественских морозов не будет. Днем в сочельник и в Рождество температура воздуха днем не опустится ниже нуля.- 6 января в регионе местами прогнозируется дождь и мокрый снег, 7 января - преимущественно без осадков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Температура воздуха днем +5-10°С, в южной половине края - до 13°С тепла.На Черноморском побережье в праздничные дни сохраниться переменная облачность. Синоптики предупреждают о дожде и сильном ветре, порывы которого могут достигать 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4-9°С, днем +10-15°С.В Краснодаре днем 5 января ожидается облачная погода без осадков. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный 5-10 м/с. Дневная температура воздуха +8-10°С.