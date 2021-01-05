На горных курортах Красной Поляны не зафиксировано случаев заболевания коронавирусной инфекции.– Случаев заболевания коронавирусом среди отдыхающих на горнолыжных курортах Сочи не зарегистрировано, нет пациентов в дополнительном инфекционном отделении кожно-венерологического диспансера №2, в обсерватор не помещено ни одного человека, - сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.Он напомнил, что накануне новогодних каникул в Сочи были открыты резервный ковидный госпиталь на 200 мест и обсерватор на 250 мест. Но задействовать данные резервы пока нет необходимости.Сейчас загрузка отелей в горном кластере Сочи - более 85%.По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, сейчас нагрузка на инфраструктуру курорта колоссальная, но ни одного сбоя в работе систем жизнеобеспечения не допущено.На курортах сотрудники и волонтеры постоянно напоминают туристам о необходимости соблюдать дистанцию, носить маски и дезинфицировать руки. Райдеры покупают ски-пассов онлайн или в терминалах.По прогнозу оперштаба, пиковые нагрузки в горном кластере Сочи сохранятся до конца новогодних каникул.