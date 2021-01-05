В новогодние праздники эпидемиологи продолжают следить за ситуацией с распространением COVID-19. По данным на 5 января, за минувшие сутки подтвердились положительные тесты у 184 пациентов,COVID-19 выявлен у 95 мужчин, 89 женщин и четверых детей. В тройке лидеров Краснодар - 53 случая заболевания, Сочи – 23 случая и Темрюкский район - 18 больных.В Апшеронском районе коронавирус подтвердился у 11 человек. По 7 человек подхватили опасную инфекцию в Новороссийске, Анапе, Кавказском районе. По 5 больных зафиксировано – в Туапсинском, Лабинском, Тимашевском, Мостовском районах. По 3 новых пациента в Горячем Ключе, Белореченском, Тихорецком, Калининском, Щербиновском, Приморско-Ахтарском районах. По 2 положительных результата зафиксировано в Геленджике, Армавире, Ейском, Северском, Ленинградском, Гулькевичском, Староминском районах. По одному – в Славянском, Курганинском, Тбилисском, Усть-Лабинском, Выселковском и Павловском районах.– Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 505, - сообщили в министерстве здравоохранения края. - В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 128 пациентов, еще трое – на ЭКМО.