В Краснодарском крае бизнес заключил контракты более чем на 1 млрд рублей при участии краевого центра экспорта. В том числе: 30 фирм заключили экспортные договоры по поиску зарубежного партнера, пять компаний нашли за границей надежных партнеров. Речь идет о поставках продукции легкой промышленности.– Во время пандемии нашим производителям удалось выйти на европейский рынок, - сообщил руководитель департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василий Воробьев.С начала года центр отработал заявки региональных экспортеров по поиску партнеров в ОАЭ, Германии, Польше, Турции, Румынии, Литве, Швейцарии, Сербии, США, Нидерландах, а также в странах СНГ. Большинство бизнесменов заключили экспортные контракты.