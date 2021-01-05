В Краснодарском крае от COVID-19 вакцинировались 7 165 человек. Среди них 807 получили полный курс, то есть две необходимые прививки.- Вакцинация от коронавируса в регионе началась в сентябре 2020 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края. - Сначала вакцину получили сотрудники инфекционных госпиталей.Массовая вакцинация стартовала на Кубани в декабре. Представитель пресс-службы обратила внимание, что она является добровольной и бесплатной.В Краснодарский край было доставлено около 13 тыс. доз вакцины. Планируется, что к февралю регион получит более 200 тыс. доз вакцины.