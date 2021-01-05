В Краснодаре в новогодние праздники ежедневно дежурят 10 единиц техники экстренных служб. Более 70 сотрудников готовы, при необходимости, принять участие в аварийно-спасательных работах.- 5 января сотрудники муниципальной службы ликвидировали последствия аварии, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. – Кроме того, им пришлось вскрыть дверь квартиры, чтобы оказать помощь ее хозяину и транспортировать пострадавшего для экстренной госпитализации.Даже в новогодние каникулы в ЕДДС поступает более 3 тысяч звонков от жителей с просьбой о помощи. До 10 января все экстренные и коммунальные службы краевой столицы будут работать в усиленном режиме.Одновременно в кубанской столице усилена и работа правоохранительных органов. Во всех местах возможного массового скопления людей дежурят сотрудники УВД, Росгвардии и казаки.