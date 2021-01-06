На днях в СМИ прошла информация о том, что часть сочинских пенсионеров свои выплаты не увидели - из-за новогодних праздников деньги им никто не выдал. В Пенсионном фонде края заверили – никаких задержек не было, а распространяемая информация не соответствует действительности.- ПФР заблаговременно и в срок направил в отделения почтовой связи доставочные документы, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю Владимир Обиход. - Кроме того, были перечислены средства для доставки пенсий гражданам в выходные и праздничные дни.Пенсионерам, которые по каким-либо причинам не смогли получить пенсию за праздничные дни в конце декабря, необходимо обратиться в почтовое отделение связи.- Там они получат полагающиеся выплаты, - добавляет Владимир Обиход.