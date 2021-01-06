Из-за лесных пожаров в Сочи у спасателей заметно прибавилось работы, а жители сел около очагов возгорания сейчас как на пороховой бочке. Несмотря на то, что угрозы населенным пунктам нет, люди переживают за свои дома.С каждым днем появляются все новые возгорания на охраняемой природной территории. На данный момент фиксируются два очага. Ситуацию осложняет засуха и высокие для января температуры воздуха, из-за которых справиться с огнем быстро не удается. При такой погоде трава и мох - настоящий порох.Но, кажется, подоспела помощь с неба. В пострадавших от лесных пожаров районах Сочи пошел дождь. Ливни, по прогнозам синоптиков, будут идти в течение дня. Правда, метеорологи считают, что это лишь временная передышка. В четверг, 7 января, дожди прекратятся, температура воздуха вновь повысится. Не исключено, что количества осадков может оказаться недостаточно, чтобы полностью потушить огонь.