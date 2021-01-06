В Сочи увеличили число спасателей для тушения лесных пожаров. На данный момент на месте ЧП работают 108 человек и 24 единиц техники. Помимо этого задействована авиация и беспилотники для наблюдения за огнем.По данным краевого ГУ МЧС, сейчас на курорте полыхают два пожара. Один очаг возгорания фиксируют в ауле Лыготх - площадь открытого горения составляет 100 квадратов. Кроме того, с пламенем пытаются справиться в поселке Дагомыс, где также горит 100 квадратных метров леса.- Угрозы населенным пунктам нет, - заверили «Комсомольскую правду» - Кубань» в ГУ МЧС по региону.Напомним, тушение пожаров осложнено аномально теплой погодой в Сочи. Непривычные температурные отметки для января и засуха привели к тому, что мох и трава в лесу, как порох. Сейчас на курорте идет дождь, который немного, но все же должен поправить положение.