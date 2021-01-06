На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 187. При этом шесть из них - это дети. Всего же с начала пандемии зарегистриовано 28850 случаев, из них 2321 - это юные пациенты.В числе лидеров по ежедневному приросту заболевших по традиции Краснодар (54 новых случая), а также Геленджик и Темрюкский район, где заразились 12 человек.Что касается Сочи, где сейчас отдыхают тысячи туристов, то за последние сутки на курорте заболели девять человек. Обсерваторые, которые открыли на время новогодних каникул, по-прежнему пусты.- В Белореченском районе заразились девять человек, в Армавире, Крыловском и Выселковском районах - восемь, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом оперштабе. - По 7 новых пациентов в Северском и Павловском районах, по 6 – в Тимашевском и Кореновском.По пять новых пациентов в Туапсинском и Калининском районах, по четыре – в Крымском и Абинском.- По 3 человека инфицированы в Славянском, Апшеронском, Отрадненском, Белоглинском районах, - говорят в оперативном штабе Кубани. - По два – в Анапе, Горячем Ключе, Успенском и Тбилисском районах, по одному – в Каневском, Ейском и Тихорецком районах.За последние сутки выздоровели 172 пациента, всего же с начала пандемии ковидом переболели 19387 человек.- В тяжелом состоянии в реанимации на ИВЛ находятся 123 пациента, еще трое – на ЭКМО, – сообщили в минздраве Кубани.За последние 24 часа скончались еще 15 человек, всего жертв коронавируса уже больше тысячи.